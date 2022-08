Harry Styles é atingido por nugget durante show e brinca com situação: - Abordagem muito interessante

29/08/2022 | 10:10



Harry Styles passou por um momento curioso no último final de semana, dias 27 e 28, durante seu show no Madison Square Garden, em Nova York, e divertiu o público com a sua reação inesperada.

Segundo o Daily Mail, o cantor foi atingido por um nugget de frango no meio da apresentação. Ao perceber que era um alimento, Harry brincou:

- Interessante, abordagem muito interessante. Quem jogou o nugget de frango?, questionou ele paralisando o show.

O público pediu aos gritos para Harry comer o nugget, ele então respondeu:

- Eu não como frango, desculpe. Eu não como carne.

Em seguida, ele jogou a comida de volta ao dono:

- Primeiramente, isso está frio. Suponho que está super velho também.