José Loreto e Leandro Lima arrasam no palco do Domingão como Pablo Vittar e Anitta e web reage: Duelo de gigantes

29/08/2022 | 10:10



Arrasaram! O palco do Domingão recebeu José Loreto e Leandro Lima no quadro Lip Sync que foi ao ar no último domingo, dia 28. Os atores se desafiaram e se caracterizaram como Pablo Vittar e Anitta respectivamente para dublar os maiores hits das artistas.

José Loreto apostou tudo num look vermelhão e se jogou de cabeça para dublar K.O. da Pablo Vittar. O ator performou dentro de um ringue de luta com seus dançarinos e arrasou!

Botou um cropped e reagiu! Ao som Show das Poderosas, Leandro arrancou elogios dos internautas e foi o vencedor escolhido pelo público para levar o cinturão, que é o prêmio, para casa.

E claro que a internet não podia perder a oportunidade de expressar suas opiniões nas redes sociais, né? Mas parece que foi quase uma opinião mútua de que Loreto e Lima entregaram tudo nas performances.

Hoje foi duelo de gigantes foi muito muito muito bom! Eu nunca mais tinha dado tanta risada. É esse tipo entretenimento que a gente quer e precisa aos domingos produção do Domingão com Huck. Leandro Lima José Loreto acertaram demais no Batalha de Lip Sync de hoje.

José Loreto dono da p***a toda. Arrasou nas duas apresentações. Simpatia, talento.

Aô, peões. Leandro Lima e Jose Loreto arrasaram no Domingão com Huck. Ri demais com eles!

Digo e repito... Só a batalha principal já vale o quadro. Principalmente quando Surpreende o público. Loreto e Leandro tem carisma... Quando a pessoa não tem, fica chato, frio e sem graça. Hoje foi incrível! Parabéns aos envolvidos.