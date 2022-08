Pedro Scooby parabeniza Anitta, sua ex-namorada, por vitória no VMA

29/08/2022 | 10:11



Ela foi o assunto do momento! A cantora Anitta se tornou a primeira brasileira a levar uma categoria na premiação do VMA, na noite do último domingo, dia 28, e virou assunto nas redes sociais.

Quem parabenizou a poderosa foi o seu ex-namorado, o surfista Pedro Scooby, que postou um vídeo do momento nos Stories do Instagram e escreveu:

Primeira brasileira a ganhar um VMA! Que f***! Parabéns, @anitta!

Vale pontuar que os dois namoraram em meados de 2019 após Scooby terminar o seu casamento com a atriz Luana Piovani, mãe dos seus três filhos. Atualmente ele é casado com a modelo Cintia Dicker, que está à espera da primeira filha, chamada Aurora.

Animada e feliz com a premiação, Anitta curtiu a noite em grande estilo em uma balada. Acompanhada de alguns amigos, do colombiano J Balvin e do namorado Murda Beatz, a poderosa dançou e brindou muito. Merecido, né?!