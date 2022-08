Celulares 5G baratos: descubra opções por até R$ 2 mil

Bianca Bellucci

29/08/2022 | 08:55



A rede móvel 5G promete ser 20 vezes mais rápida do que a conexão 4G e ter latência – tempo de comunicação que leva entre o dispositivo e a antena – de apenas 1 milissegundo. Tanta velocidade permitirá aos usuários finais download e streaming ultrarrápidos.

Uma vez que a conexão já está disponível em 12 capitais, a busca por aparelhos compatíveis cresceu. O problema é que esses smartphones costumam ter preços salgados por ser uma tecnologia de última geração. Ainda assim é possível encontrar algumas opções de celulares 5G baratos. Confira!

Realme Q5 5G – Preço sugerido: R$ 1.825

Primeiro da lista entre os celulares 5G baratos, este aparelho é equipado com tela de 6,58 polegadas e taxa de atualização de até 120 Hz. Vem com processador Octa-Core de até 2.2 GHz, 6 GB de RAM, 128 GB de armazenamento e bateria de 5.000 mAh. O conjunto de câmera tripla é composto por uma principal de 50 MP, uma ultra-wide de 2 MP e uma macro de 2 MP. A frontal tem 16 MP. Está disponível em branco.

Samsung Galaxy M52 5G – Preço sugerido: R$ 1.999

O Galaxy M52 5G conta com processador Octa-Core de até 2.4 GHz, 6 GB de RAM, 128 GB de armazenamento, bateria de 5.000 mAh e tela de 6,7 polegadas com taxa de atualização de 120 Hz. São três câmeras na parte traseira do dispositivo: principal com 64 MP, sensor ultra-wide de 12 MP e sensor macro de 5 MP. Há ainda a frontal de 32 MP. Pode ser encontrado em preto ou branco.

Motorola Edge 20 Lite 5G – Preço sugerido: R$ 1.999

Este modelo faz parte da segunda geração da linha 5G da Motorola. Vem com display de 6,7 polegadas com tecnologia OLED e carregamento de bateria rápido (promete 12 horas de uso em apenas 10 minutos de tomada). Quando o assunto é câmera, o aparelho tem um conjunto triplo: principal de 108 MP + ultra-wide e macro de 8 MP + sensor de profundidade de 2 MP. Tem 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Está disponível nas cores grafite e verde.

Moto G71 5G – Preço sugerido: R$ 1.999

Última sugestão entre os celulares 5G baratos, é equipado com processador Snapdragon 695 (Octa-Core de 2.2 GHz), memória RAM de 6 GB e armazenamento interno de 128 GB. A tela tem 6,4 polegadas, as câmeras são um conjunto triplo, sendo a principal de 50 MP, e a bateria possui capacidade de 5.000 mAh. Na caixa, o usuário encontra carregador TurboPowerTM 30, além de fones de ouvido. Está disponível nas cores azul e verde.