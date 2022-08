Habitação e dignidade

Diário do Grande ABC



Um importante ato realizado ontem pela Prefeitura de Santo André e governo do Estado traduziu o resultado de políticas públicas habitacionais, voltadas principalmente para quem mais precisa e quem tenta, há anos, regularizar sua moradia.

Com presença do secretário estadual Marcos Penido e do prefeito Paulo Serra (PSDB), 217 escrituras foram entregues a moradores do Jardim Irene 2 e mais 39 devem ser distribuídas nos próximos dias, a depender de prazos do Cartório de Registro de Imóveis. A expectativa é ainda maior para solucionar de vez o problema de moradias que ainda são consideradas irregulares no bairro. O chefe do Executivo e a equipe do Estado indicaram que todas as 1.600 famílias que moram no Jardim Irene 2 deverão contar com seus documentos que dão a posse de suas casas até o segundo semestre do ano que vem. Como, em média, cada processo de regularização custa cerca de R$ 3.000 em gastos no cartório, a perspectiva é que a efetivação das escrituras represente investimentos da ordem de R$ 4,8 milhões ao poder público.

Um ponto importante a ser observado é que essas ações não se resumem apenas a entrega de papéis. É muito mais do que isso. Antes mesmo da concretização das matrículas de imóveis, é importante que essas regiões passem por processos de urbanização, com a legalização dos sistemas de distribuição de água e saneamento básico a estas famílias. Com isso, é possível abrir o caminho para a chegada da energia elétrica, garantindo uma moradia commais dignidade e com acesso aos investimentos públicos. É necessário também agir nesse entorno.

Política habitacional é a essência do resgate à cidadania e dignidade. É a garantia de um teto, da tranquuiliade de uma noite de sono. É importante que o compromisso estabelecido ontem pelas autoridades possa ser cumprido para que todas as famílias do Jardim Irene 2, e de outras regiões do Grande ABC, possam ter o direito ao tão sonhado imóvel.