Chegada de frente fria derruba temperatura na região

Da Redação



29/08/2022 | 08:44



A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta à população sobre chegada de uma onda de frio que atingirá os municípios paulistas a partir das primeiras horas de hoje, permanecendo este cenário até quarta-feira. Segundo dados do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência), uma massa de ar frio deve avançar por São Paulo derrubando as temperaturas.

De acordo com o Climatempo, na quarta-feira a mínima pode chegar aos 7°C em São Bernardo e Rio Grande da Serra. A temperatura máxima na região hoje não deve passar dos 14° C em Diadema.

RECOMENDAÇÕES

A Defesa Civil ressalta que a queda abrupta de temperatura aumenta o risco de incidentes e danos à saúde. No frio extremo, as pessoas podem sofrer de hipotermia e, devido à diminuição das chuvas e redução da umidade relativa do ar, a ocorrência de doenças que atacam o aparelho respiratório. Crianças e idosos são mais suscetíveis às doenças. Mantenha-os agasalhados.

Em virtude das doenças oportunistas que incidem mais no período do frio (gripe, resfriado, pneumonia e meningite) é essen