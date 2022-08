Confira os vencedores de cada categoria do VMA 2022

29/08/2022 | 02:10



Uma das maiores premiações do mundo da música aconteceu na noites deste domingo, dia 28, em Nova Jersey. O VMA 2022 foi cheio de emoção, começando com Fergie, que voltou com tudo, Anitta que mostrou seu rebolado para o mundo e Taylor Swift que levou duas estatuetas com All Too Well.

E não para por aí, não! Grandes nomes da música como Lizzo, Panic At the Disco, Nicki Minaj e Red Hot Chili Peppers passaram pelo palco para agitar a noite. Vem conferir todos os ganhadores desta noite histórica!

Clipe do ano:

Doja Cat ? Woman

Drake feat. Future & Young Thug ? Way 2 Sexy

Ed Sheeran ? Shivers

Harry Styles ? As It

Was Lil Nas X, Jack Harlow ? INDUSTRY BABY

Olivia Rodrigo ? Brutal

Taylor Swift ? All Too Well (10 Minute Version) (Taylor?s Version)

Artista do ano:

Bad Bunny

Drake

Ed Sheeran

Harry Styles

ack Harlow

Lil Nas X

Lizzo

Música do ano:

Adele ? Easy On Me

Billie Eilish ? Happier Than Ever

Doja Cat ? Woman

Elton John & Dua Lipa ? Cold Heart (PNAU Remix)

Lizzo ? About Damn Time

The Kid LAROI & Justin Bieber ? STAY

Artista Revelação:

Baby Keem

Dove Cameron

GAYLE

Latto

Måneskin

SEVENTEEN

Melhor colaboração:

Drake feat. Future & Young Thug ? Way 2 Sexy

Elton John & Dua Lipa ? Cold Heart (PNAU Remix)

Lil Nas X, Jack Harlow ? INDUSTRY BABY

Megan Thee Stallion & Dua Lipa ? Sweetest Pie

Post Malone & The Weeknd ? One Right Now

ROSALÍA feat. The Weeknd ? LA FAMA

The Kid LAROI & Justin Bieber ? STAY

Melhor música Pop:

Billie Eilish ? Happier Than Ever

Doja Cat ? Woman

Ed Sheeran ? Shivers

Harry Styles ? As It Was

Lizzo ? About Damn Time

Olivia Rodrigo ? Traitor

Melhor música de Hip-Hop:

Eminem & Snoop Dogg ? From The D 2 The LBC

Future feat. Drake, Tems ? WAIT FOR U

Kendrick Lamar ? N95

Latto ? Big Energy

Nicki Minaj feat. Lil Baby ? Do We Have A Problem?

Pusha T ? Diet Coke

Melhor música de Rock:

Foo Fighters ? Love Dies Young

Jack White ? Taking Me Back

Muse ? Won?t Stand Down

Red Hot Chili Peppers ? Black Summer

Shinedown ? Planet Zero

Three Days Grace ? So Called Life

Melhor música alternativa:

Avril Lavigne feat. blackbear ? Love It When You Hate Me

Imagine Dragons x JID ? Enemy

Machine Gun Kelly feat. WILLOW ? Emo Girl

Måneskin ? I Wanna Be Your Slave

Panic! At The Disco ? Viva Las Vengeance

Twenty One Pilots ? Saturday

WILLOW, Avril Lavigne feat. Travis Barker ? GROW

Melhor música Latina:

Anitta ? Envolver

Bad Bunny ? Tití Me Preguntó

Becky GX KAROL G ? MAMIII

Daddy Yankee ? REMIX

Farruko ? Pepas

J Balvin & Skrillex ? In Da Getto

Melhor música R&B:

Alicia Keys ? City of Gods (Part II)

Chlöe ? Have Mercy

HER ? For Everyone

Normani feat. Cardi B ? Wild Side

Summer Walker, SZA & Cardi B ? No Love (Extended Version)

The Weeknd ? Out Of Time ? XO

Melhor Música de k-pop:

BTS ? Yet To Come (The Most Beautiful Moment)

ITZY ? LOCO

LISA ? LALISA

SEVENTEEN ? HOT

Stray Kids ? MANIAC

TWICE ? The Feels

Melhor Vídeo de Longo Formato:

Billie Eilish ? Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles

Foo Fighters ? Studio 666

Kacey Musgraves ? Star-crossed

Madonna ? Madam X

Olivia Rodrigo ? Driving Home 2 u

Taylor Swift ? All Too Well (10 Minute Version) (Taylor?s Version)

Melhor direção:

Baby Keem & Kendrick Lamar ? family ties

Billie Eilish ? Happier Than Ever

Ed Sheeran ? Shivers

Harry Styles ? As It Was

Lil Nas X, Jack Harlow ? INDUSTRY BABY

Taylor Swift ? All Too Well (10 Minute Version) (Taylor?s Version)

Melhor Grupo do Ano:

BLACKPINK

BTS

City Girls

Foo Fighters

Imagine Dragons

Måneskin

Red Hot Chili Peppers

Silk Sonic

Melhor vídeo com uma mensagem social:

Kendrick Lamar ? The Heart Part 5

Latto ? P*ssy

Lizzo ? About Damn Time

Rina Sawayama ? This Hell

Stromae ? Fils de joie

Melhor Performance do Metaverso:

BLACKPINK The Virtual | PUBG - VENCEDOR

BTS | Minecraft

Charli XCX | Roblox

Justin Bieber ? An Interactive Virtual Experience | Wave

Rift Tour ft. Ariana Grande | Fortnite

Twenty One Pilots Concert Experience | Roblox

Melhor Fotografia:

Baby Keem & Kendrick Lamar ? family ties

Camila Cabello ft. Ed Sheeran ? Bam Bam

Harry Styles ? As It Was

Kendrick Lamar ? N95 ? pgLang

Normani ft. Cardi B ? Wild Side

Taylor Swift ? All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version)

Melhor Direção de Arte:

Adele ? Oh My God

Doja Cat ? Get Into It (Yuh)

Drake ft. Future & Young Thug ? Way 2 Sexy

Kacey Musgraves ? simple times

Lil Nas X, Jack Harlow ? INDUSTRY BABY

Megan Thee Stallion ft. Dua Lipa ? Sweetest Pie

Melhores Efeitos Visuais:

Billie Eilish ? Happier Than Ever

Coldplay X BTS ? My Universe

Kendrick Lamar ? The Heart Part 5 ? pgLang/Top Dawg

Lil Nas X , Jack Harlow ? INDUSTRY BABY

Megan Thee Stallion & Dua Lipa ? Sweetest Pie

The Kid LAROI & Justin Bieber ? STAY

Melhor Coreografia:

BTS ? Permission to Dance

Doja Cat ? Woman

FKA twigs ft. The Weeknd ? Tears In The Club

Harry Styles ? As It Was

Lil Nas X, Jack Harlow ? INDUSTRY BABY

Normani ft. Cardi B ? Wild Side

Melhor Edição:

Baby Keem & Kendrick Lamar ? family ties

Doja Cat ? Get Into It (Yuh)

Olivia Rodrigo ? brutal

ROSALÍA ? SAOKO

Taylor Swift ? All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version)

The Weeknd ? Take My Breath ? XO

Disco do Ano:

Adele ? "30"

Bad Bunny ? Un Verano Sin Ti

Billie Eilish ? Happier Than Ever

Drake ? Certified Lover Boy

Harry Styles ? Harry?s House

Música do Verão:

Bad Bunny & Chencho Corleone ? Me Porto Bonito

Beyoncé ? "BREAK MY SOUL"

Charlie Puth ? Left And Right (feat. Jung Kook of BTS)

Doja Cat ? Vegas (From the Original Motion Picture Soundtrack ELVIS)

Future ft. Drake, Tems ? WAIT FOR U

Harry Styles ? Late Night Talking

Jack Harlow ? First Class

Kane Brown ? Grand

Latto x Mariah Carey ? Big Energy (Remix) ft. DJ Khaled

Lizzo ? About Damn Time

Marshmello x Khalid ? Numb

Nicki Minaj ? Super Freaky Girl

Nicky Youre, dazy ? Sunroof

Post Malone with Doja Cat ? I Like You (A Happier Song)

ROSALÍA ? BIZCOCHITO

Steve Lacy ? Bad Habit