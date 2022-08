Ciro diz que Bolsonaro precisa explicar contradição sobre corrupção e ex-mulheres

28/08/2022 | 23:42



O candidato a presidente Ciro Gomes (PDT) afirmou que o presidente Jair Bolsonaro (PL) deve explicar a promessa não cumprida de combate à corrupção em seu governo. Para o pedetista, apesar de Bolsonaro ter herdado uma "trágica" questão econômica dos governos do PT, ele não conseguiu mudar a governança política do País. "O senhor está filiado ao partido do Valdemar Costa Neto", pontuou.

No primeiro debate presidencial em 2022 na TV, Ciro foi relembrado por Bolsonaro em relação a uma fala machista em relação à sua ex-esposa Patrícia Pillar. "Há 20 anos eu cometi uma absoluta infelicidade de fazer uma gracinha com uma mulher extraordinária que foi minha mulher durante 18 anos, já me desculpei por isso um milhão de vezes, e isso é de se desculpar a vida inteira", afirmou. "Não é isso que eu estou falando Bolsonaro, é da sua falta de escrúpulo. Você corrompeu todas as suas ex-esposas, todas elas estão envolvidas em escândalos. Você corrompeu os seus filhos. Essa é a questão, tendo prometido que ia combater a corrupção do PT e do Lula. Essa é a grande contradição que você precisa explicar".

Ciro, no entanto, afirmou que aprendeu com o erro, já Bolsonaro "não aprende nada nunca, porque você é uma pessoa que não tem coração".

Renegociação de dívidas

Ciro também defendeu a renegociação de dívidas a partir de um grande leilão entre credores. Para ele, renegociar dívidas "é relativamente simples". "Em grande leilão, todos os crediaristas, as contas que estão aí, os credores, que derem o maior desconto, traz a dívida média sua de R$ 1.400. Refinanciar esse R$ 1400, em muitas prestações, 36 vezes, com juro moderado, é simples e eu posso fazer", defendeu no debate da Band.