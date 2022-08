Alimentação: simplificar faz bem!

Antonio Carlos do Nascimento



28/08/2022 | 20:59



Sempre que avaliamos vantagens e prejuízos no consumo humano de vários alimentos, é costumeiro nos protegermos na segurança daquilo que a ciência nos informa, mas não são raras as vezes que consagradas conclusões científicas são contestadas.

Como exemplo, anoto a desconfiança que se derrama sobre as pesquisas que criminalizaram as gorduras saturadas, comumente encontradas em comestíveis de origem animal. A contestação origina-se do fato de que o emprego de gorduras vegetais hidrogenadas não foi separado daquele das gorduras originárias de animais.

Então, como assegurar que as coronariopatias e doenças arterioscleróticas cerebrais são patrocinadas pelo hábito de consumir gorduras animais, se as gorduras vegetais hidrogenadas eram (e ainda são) utilizadas em igual ou maior proporção, seja em artigos industrializados, ou no uso caseiro das famosas margarinas.

Mas, a adoção generalizada destes conceitos, fez (e faz) parecer óbvio que o consumo de carnes vermelhas é danoso, contudo, olhando com cuidado, as certezas de malefícios não se debruçam em suas atribuições nutricionais, mas sim sobre elementos químicos adicionados em seu processamento, ou em substâncias administradas nos animais em seus criadouros.

Sob a tutela deste mesmo raciocínio, tenta-se, sem sucesso, demonstrar vantagens inequívocas para a saúde daqueles que adotam hábitos vegetarianos e/ou veganos e talvez tal frustração decorra dos danos provocados pela utilização de versões vegetais processadas de hambúrgueres, salsichas, cremes e tantos itens. Tais produtos, que buscam substituir suas apresentações originais, não dispensam em seu processamento a inclusão de aditivos potencialmente nocivos ao organismo humano.

Para cada dúvida despontada neste universo nutricional, são formatadas várias imersões representadas por estudos científicos em todos os níveis, sejam observacionais, ou envolvendo o laboratório em investigações mais complexas. Contudo, torna-se cada vez mais evidente, que o melhor alimento é aquele não submetido a processamentos e partindo desse princípio, é muito provável que qualquer modelo alimentar equilibrado proporcione uma vida saudável.