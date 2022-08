Mari Palma e Phelipe Siani se casam ao por do sol e o jornalista se emociona: Nunca imaginei que ia ver isso na minha vida

28/08/2022 | 17:10



Casaram! No último sábado, dia 27, Phelipe Siani e Mari Palma se casaram em uma fazenda ao por do sol, com pouco mais de 500 convidados para prestigiá-los.

Eles mostraram tudinho através dos Stories do Instagram e deu para sentir pela tela do celular toda a emoção que eles enfrentaram nesse novo passo do relacionamento.

Mari Palmas chegou em uma kombi azul com seu vestido lindo, e lá no altar, Phelipe já estava super emocionado para receber a futura noiva. O discurso feito pelo casal arrancou lágrimas de todos os convidados, não teve ninguém que não tenha puxado aquele lencinho básico.

Mas antes de tudo ser oficializado, Phelipe gravou um vídeo com os olhos cheios de lágrimas agradecendo a participação de todos que estavam por lá presentes para acompanhar um dos dias mais importantes de sua vida.