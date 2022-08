Lula lembra participação em debate da Band em 2006; Bolsonaro silencia nas redes

28/08/2022 | 15:18



À véspera do primeiro debate da TV da eleição de 2022, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) compartilhou nas redes sociais vídeo de uma participação dele em um encontro do tipo, em 2006. No trecho, editado, o então candidato à reeleição apresentava realizações do seu primeiro mandato.

"Este País estava totalmente falido. Não tinha crédito, não tinha credibilidade, não conseguia exportar, não conseguia produzir internamente, não conseguia controlar a inflação. Nós conseguimos, em três anos e meio, fazer com que o País chegasse agora, no final do ano, a quase US$ 135 bilhões de exportação", diz Lula. No vídeo, o petista também exalta a criação de empregos em seu governo.

Líder nas pesquisas de intenção de voto neste ano, o petista confirmou no sábado, 27, por meio de uma rede social, a participação no debate que será promovido hoje, às 21h, pela Band, em parceria com TV Cultura, UOL e Folha de S. Paulo.

O presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição pelo PL e segundo colocado nas pesquisas, também deve participar, conforme disse ao Estadão/Broadcast o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, neste sábado. O mandatário embarcou no início da tarde na base aérea de Brasília.

O atual chefe do Executivo não publicou conteúdo sobre o debate nas redes sociais. Neste domingo, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL), um dos filhos do presidente divulgou, uma convocatória para o encontro, associando o mandatário à defesa de policiais.

"É dia de candidato que apoia a polícia encontrar o candidato que apoia ladrão de celular e sequestrador", escreveu o parlamentar. A publicação acompanha uma foto de policiais prendendo um homem.