J.K Rowling fala sobre sua ausência no especial que comemorou os 20 anos de Harry Potter: Me pediram para fazer e decidi não fazer

28/08/2022 | 15:11



Abriu o jogo! A autora J.K. Rowling finalmente falou sobre sua ausência no especial Harry Potter: De Volta a Hogwarts, que reuniu todo o elenco de Harry Potter em comemoração ao lançamento do primeiro filme da Saga.

Segundo a revista People, a autora falou sobre o assunto em sua aparição no Virgin Radio, no último sábado, dia 27. Contrariando a informação de que não teria sido convidada para a produção, J.K admitiu que não quis fazer parte do especial:

- Fui convidada a participar disso e decidi que não queria fazer isso, admitiu a autora para o apresentador do programa.

Mas J.K. Rowling justificou sua decisão, que chamou bastante atenção no dia da estreia do especial:

- Eu pensei que era mais sobre os filmes do que os livros, com toda a razão. Era disso que se tratava o aniversário. Ninguém disse para não fazer... Me pediram para fazer e decidi não fazer

Vale ressaltar que J.K se envolveu em algumas polêmicas em 2020, quando publicou opiniões transfóbicas em sua conta no Twitter. Depois das declarações controversas, o trio principal da franquia de Harry Potter, Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint, se manifestaram contra a autora.