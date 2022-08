Pai e filho! Preparadora publica vídeo de Gabriel e Almir Sater ensaiando com viola para Pantanal

28/08/2022 | 15:11



Os espectador de Pantanal precisaram se despedir do personagem Trindade, vivido por Gabriel Sater, filho do ator que viveu o mesmo personagem na primeira edição da novela.

Mas a hora de dizer tchau não parece ter sido tão ruim assim e a preparadora dos artistas decidiu deixar registrado mais um momento inesquecível para que os fãs ficassem um pouco mais alegres.

Em seu Instagram, a profissional compartilhou um vídeo em que mostra Gabriel Sater e o pai, Almir Sater, ensaiando com a viola para uma das apresentações musicais da trama.

Estava com esse ensaio no meu rolo, louca pra liberar! Agora já posso! Como eu amo essa família!, escreveu Andrea Cavalcanti.

E claro que Gabriel não podia deixar de demonstrar todo seu carinho e admiração pela profissional que o acompanhou durante as gravações, né? Na sessão de comentários ele deixou um textão de agradecimento à profissional.

Andrea "The Best" Cavalcanti, gratidão imensa pelo nosso encontro na vida e nessa novela tão especial pra todos nós. Você foi um força vital pra mim e na construção do nosso Xeréu Trindade. Sou muito abençoado de ter tido a alegria de aprender tanto diariamente com você, e de ter ganho também uma amiga pra vida. Obrigado tudo, do início ao fim. Sábio de quem tem você em qualquer produção ou projeto. Você é uma joia rara. Parabéns e sigo admirando seu trabalho e sua pessoa. Saudade gigante de você.