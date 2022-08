Leclerc assume culpa por posição perdida no fim e diz que ?título parece difícil?

28/08/2022 | 14:50



A estratégia errada da Ferrari na penúltima volta do GP da Bélgica deste domingo custou caro, mas Charles Leclerc assumiu a responsabilidade pela punição ao ultrapassar o limite de velocidade no pitlane. Ao tentar conseguir a volta mais rápida da corrida, o piloto foi para o box a duas voltas do fim e acabou penalizado por 5s. Além de não conseguir a volta mais rápida, a ação deu o quinto lugar para Fernando Alonso.

"Quero dizer que o pitlane não é azar, é apenas minha culpa, então é um erro e pronto. Por outro lado, sim, não fomos rápidos o suficiente neste fim de semana e esse é o grande problema mais do que tudo. Precisamos trabalhar nisso", disse Leclerc.

Apesar de ter chamado a responsabilidade para si, Leclerc chegou a discordar da estratégia quando foi informado pelo rádio. "Eu não arriscaria desta vez, mas se vocês realmente quiserem tentar. Mas eu não arriscaria", disse. O engenheiro da Ferrari insistiu pelo box. A punição ainda veio por causa de 1 km/h, já que Leclerc chegou a 81 km/h no trecho em que o limite estabelecido é de 80 km/h.

Leclerc confessou não estar se sentindo bem com a atual situação da Ferrari e admitiu que a Red Bull "está em outro planeta". O resultado deste domingo custou ao monegasco também a segunda posição na competição. Além de ver a distância para Max Verstappen aumentar para 98 pontos, Leclerc foi ultrapassado na tabela por Sergio Perez.

"Começa a parecer muito difícil, especialmente com o ritmo que a Red Bull mostrou neste fim de semana. Vai ser muito, muito difícil, mas vou manter minha cabeça baixa, tentar me concentrar corrida por corrida e fazer o meu melhor", continuou.