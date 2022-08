Um apoio fundamental

Do Diário do Grande ABC



28/08/2022 | 14:18



É muito importante para todo o Estado, em especial para o Grande ABC, ouvir o que pensa a mulher que comanda as ações sociais de São Paulo. Saber quais os caminhos percorridos até aqui, os próximos passos e o que está planejado para atender quem mais precisa de uma mão estendida.

Em tempos de retomada econômica, em que muita gente ainda enfrenta dificuldades para garantir o alimento da família, saber que o poder público programa ações não só na assistência social propriamente dita, mas também na garantia de oportunidades de crescimento profissional, é sempre muito oportuno e reforça a importância desse apoio.

Para isso, o Diário teve a oportunidade de realizar uma entrevista exclusiva com a primeira-dama de São Paulo e presidente do Fundo Social de Soli, Luciana Garcia, em uma conversa esclarecedora e muito produtiva. A mulher do governador Rodrigo Garcia (PSDB) mostrou muita sensibilidade ao falar do aumento das campanhas de arrecadação de agasalhos e cobertores, justamente no período em que o frio foi mais rigoroso. E contou que o ano deve ser de recorde de doações de itens de inverno e de cestas básicas às famílias em situação de vulnerabilidade social no Estado. Só quem enfrenta a dificuldade de não conseguir garantir o mínimo para o sustento próprio e de familiares sabe a importância desse trabalho.

Luciana também falou de importantes investimentos no Grande ABC para a instalação de mais três unidades da Praça da Cidadania – em São Bernardo, Mauá e Diadema –, somando-se ao equipamento já implementado em Santo André. O projeto garante espaço para cursos de qualificação para muita gente que não tem enxergado oportunidades de futuro.

A administradora de empresas Luciana Garcia tem mostrado muita competência para administrar também a cooperação social e garantir um estado de São Paulo cada vez mais solidário.