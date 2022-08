Erika Schneider quebra o silêncio e nega ter traído Bil Araújo: Mexe com o meu caráter

28/08/2022 | 14:11



Erika Schneider surgiu em suas redes sociais bastante incomodada com um vídeo viralizado por Sarah Andrade, em que a empresária sugeria que a repórter tinha traído seu ex-namorado, Bil Araújo.

Após já ter sido defendida por seu melhor amigo, Rico Melquiades, Erika decidiu também contar sua versão da história. Através dos Stories, a atriz de 31 anos de idade se mostrou bastante irritada com a suposta brincadeira.

- Olha gente, eu estou aqui de boa, fiquei quietinha aqui o tempo todo. Mas assim, querer me colocar como culpada, traidora e quem chifrou é demais porque mexe com meu caráter e minha índole. Relacionamentos acabam todos os dias. Fiquei mal da primeira vez, não vou mentir, apareci aqui chorando. Da segunda vez, vida que segue, não vou ficar com uma pessoa que não quer estar comigo.

Vale lembrar que Erika e Bil se separaram em julho deste ano, após tentarem reatar o namoro.

- E o pior de tudo é que existem amigos que fazem brincadeira de mau gosto insinuando isso. Querer denegrir a imagem do outro em troca de biscoito não dá.