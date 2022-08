Jade Picon e Gabriel Medina viralizam na web após suposto beijo, diz site

28/08/2022 | 14:10



Será que rolou beijo? Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, um vídeo envolvendo Jade Picon e Gabriel Medina levou a web a loucura neste domingo, dia 28. As imagens publicadas no Twitter mostram um suposto flagra de beijo entre a influencer e o surfista.

Tudo teria acontecido em uma festa no Rio de Janeiro, no último sábado, dia 27. A filmagem mostra um casal, dando um beijo daqueles ao som de Ainda Gosto Dela, da banda brasileira Skank.

Apesar do perfil que publicou o vídeo afirmar que os protagonistas do beijão são Jade Picon e Gabriel Medina, a baixa resolução da imagem dificulta a identificação. A colunista ainda afirma que alguns internautas questionaram se é mesmo as celebridades na imagem.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Jade e Medina são alvos de boatos de affair. Recentemente os dois teriam se beijado na mesma festa onde estava Yasmin Brunet, ex-esposa do surfista. Eita!