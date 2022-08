See: Série sobre sociedade de pessoas sem visão estreia última temporada

28/08/2022 | 10:29



Jason Momoa vai sentir falta de See, que estreou na sexta, 26, o primeiro episódio de sua terceira e última temporada - os outros sete estreiam semanalmente, às sextas-feiras, na Apple TV+. "É a coisa mais desafiadora que fiz em minha carreira e a maior montanha-russa de emoções", disse o ator em entrevista coletiva, por videoconferência.

A série fala de um mundo que foi praticamente dizimado por um vírus. Sobraram pouco mais de 2 milhões de pessoas, que não enxergam. Séculos mais tarde, os seres humanos desenvolveram maneiras de viver, caçar e socializar. A visão virou um mito antigo, considerado heresia.

Baba Voss (Momoa) é o líder da tribo Alkenny e recebe uma mulher grávida, Maghra (Hera Hilmar), com quem se casa, adotando seus filhos. As duas crianças conseguem enxergar. Na segunda temporada, depois de derrotar seu irmão e rival, Edo (Dave Bautista), Baba deixou sua família e foi viver sozinho na floresta. Agora, na terceira, ao saber que um cientista desenvolveu uma arma letal, ele volta para proteger sua família.

"Esta temporada mostra o que os humanos são capazes de fazer. Vamos ver muita bomba e destruição, guerra e caos", disse Momoa. "E Baba está tentando manter sua família unida. Então a temporada fala de até onde um pai irá por sua família e terá muito coração partido."

Capítulos derradeiros

See, escrita por Steven Knight, foi uma das grandes apostas no lançamento da Apple TV+. Não chegou a ser um fenômeno, apesar de ter sido a maior audiência de um drama em segunda temporada, segundo a plataforma. Seus capítulos derradeiros chegam em um momento congestionado, em meio a Sandman, House of the Dragon e O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder, que estreia na semana que vem.

Mas See tem o que oferecer, apesar de certos exageros. É eficiente na construção do universo, e suas cenas de ação entre pessoas que têm problemas de visão são impressionantes. See foi reconhecida por incluir deficientes visuais no elenco e na produção. "Nunca houve nada parecido", disse Momoa. "Nós temos de ver por meio de nossos ouvidos. E lutar com armas sem usar a visão. Tentamos fazer da forma mais correta possível. Foi um grande aprendizado para mim."

Dizer adeus foi bem dolorido. Após rodar a cena final por cinco dias, ele teve de retornar para refazer os diálogos. "Tive de passar por tudo aquilo de novo e me despedir de Baba mais uma vez. Fiquei abalado", disse Jason Momoa. O ator contou com o apoio do artista Julian Schnabel, que é fã de See. "Ele é um dos meus ídolos, mas ficamos próximos por causa da série."