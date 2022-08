Manoel Soares revela que não pediu para sair do Encontro

28/08/2022 | 09:10



As redes socais nas últimas semanas anda comentando muito a falta de entrosamento entre Patrícia Poeta e Manoel Soares no Encontro. Lembrando que o programa foi comandado por muitos anos por Fátima Bernardes e apenas em 2022 ele acabou ganhando esse formato com dois apresentadores.

E como a torta de climão entre os dois apresentadores e as redes sociais criando teorias sobre a atração, Manoel Soares acabou decidindo ir até as redes sociais esclarecer que está tudo bem e que diferentemente do que as pessoas estavam pensando, ele não pediu para sair do Encontro.

Gente, não pedi para sair. Isso não é verdade.

É válido lembrar que em uma passagem de bastão de Patrícia Poeta para Manoel durante um ao vivo, a apresentadora mudou completamente as expressões do rosto e isso foi completamente criticado nas redes sociais. Vixe!