Zé Felipe solta alfinetada na compra de mil reais de Felipe Neto em figurinhas

Como você viu, Felipe Neto acabou mostrando em suas redes sociais que fez uma compra de mil reais em figurinhas para o álbum da Copa do Mundo e dias depois disso viralizar nas redes sociais, Zé Felipe soltou uma pequena alfinetada no YouTuber.

Pois é, tudo começou quando Virginia Fonseca comentou com seus fãs que questionando onde que é a venda de figurinhas para o álbum e o cantor estava ouvindo todo o papo e até alertou que ele estava muito caro e influenciou a esposa a nem comprar o álbum.

Mas Virginia deixou claro que quer colecionar e que possivelmente iria ganhar, mas Zé Felipe acabou falando meio esbravejado no fundo fazendo questão de ser bem direto em sua declaração sobre as aquisições das figurinhas caríssimas.

Então dá as figurinhas todas também. Pagar mil reais em figurinhas de macho? Eu tô fora!

Felipe Neto até chegou a se pronunciar sobre as críticas que estava recebendo por conta dessa compra e mandou um recado meio sem papas na língua.

Meia dúzia de gente mal amada me criticando por ter gasto mil reais em figurinhas. Sendo que eu fiz uma live abrindo essas figurinhas que arrecadou três mil e 300 reais para caridade. Ontem eu falei que completei o álbum da Copa do Mundo e foi uma compra de mil reais em pacotinhos de figurinha. Daí vem aquela meia dúzia de gente que não tem o que fazer, que acha que vai mudar o mundo falando de gasto do dinheiro dos outros, falando da situação do Brasil, da fome e tudo mais. Só que, nesse caso específico, é de uma burrice tão grande. Primeiro, óbvio que ninguém tem a ver com o dinheiro que eu gasto, o que faço com ele ou deixo de fazer. Segundo, o álbum da Copa é uma paixão minha e só de quatro em quatro anos que acontece e toda vez coleciono e quero completar.

Eita!