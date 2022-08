Brasil Jazz Sinfônica recebe Jane Duboc para apresentação em São Paulo

27/08/2022 | 21:55



Sob a regência do maestro Ruriá Duprat, a Brasil Jazz Sinfônica recebe a cantora Jane Duboc na abertura de temporada no Teatro B32, em São Paulo, neste domingo, 28, às 19h. Essa é uma parceria do grupo gerido pela Fundação Padre Anchieta e o teatro, que servirá de base para os concertos da Brasil Jazz Sinfônica.

Nesta primeira data, o repertório é formado pelas músicas Água e Vinho, de Egberto Gismonti e Geraldo Carneiro; Besame, de Flávio Venturini; Manoel, O Audaz, de Lô Borges e Toninho Horta; Paciência, de Lenine e Dudu Falcão; Valsa dos Clowns, de Edu Lobo e Chico Buarque; Por Causa de Você, de Tom Jobim e Dolores Duran; A História de Lily Braun, de Edu Lobo e Chico Buarque; e Love Dance, de Gilson Peranzzetta.

Big band

Fundada em 1989, a Brasil Jazz Sinfônica conta com 70 músicos em sua formação, unindo orquestra nos moldes eruditos a uma big band de jazz. Como resultado, o grupo apresenta repertório diversificado, com samba, frevo, bossa nova, MPB, samba-jazz, rock e reggae.

Serviço

Show Brasil Jazz Sinfônica e Jane Duboc

Local: Teatro B32. Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.732 - Itaim Bibi, São Paulo.

Data: Domingo, 28 de agosto.

Horário: 19h.

Ingressos: R$ 180.