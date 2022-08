Atlético-GO demite técnico Jorginho Campos após derrota para o Goiás no clássico

27/08/2022 | 21:51



Após mais um tropeço, desta vez a derrota no clássico para o Goiás, por 2 a 1, o Atlético-GO comunicou a demissão do técnico Jorginho Campos para a sequência do Campeonato Brasileiro. O treinador dependia de um bom resultado no clássico deste sábado para permanecer.

O péssimo rendimento dos jogadores em campo deixou insustentável a situação de Jorginho, que também tinha consciência de que um resultado negativo selaria sua saída. E foi exatamente o que aconteceu após reunião do presidente Adson Batista e integrantes do departamento de futebol.

Desde que chegou ao clube, em maio deste ano, foram 27 jogos, sendo dez vitórias, seis empates e 11 derrotas. Um aproveitamento de 44% dos pontos disputados.

"O Atlético Clube Goianiense informa a saída do técnico Jorginho. Agradecemos o profissional pelo período de trabalho no clube, onde mostrou ter grande caráter, deixando um legado positivo de respeito e profissionalismo", diz a nota oficial do clube.

O Atlético-GO afirma que todos são culpados pela difícil situação do time na temporada e que não restou alternativa senão buscar a mudança para o time voltar a vencer e alcançar seus objetivos na temporada.

No Brasileirão, o time goiano não vence há quatro jogos e ocupa apenas o penúltimo lugar, com 22 pontos. Já na Sul-Americana, está nas semifinais contra o São Paulo. A próxima partida do Atlético-GO será justamente pela semifinal da competição, quinta-feira, às 21h30, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia.