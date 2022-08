Putin anuncia auxílio financeiro a parte dos refugiados da Ucrânia

27/08/2022 | 20:23



O presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou neste sábado, 27, o pagamento de um benefício mensal no valor de 10.000 rublos - o equivalente a cerca de US$ 170 - a refugiados ucranianos que adentrarem a Rússia. As informações são da agência de notícias russa Tass. O repasse será feito para pessoas com deficiência e idosos acima de 80 anos. Mulheres grávidas vão receber o montante em pagamento único. O benefício será pago de modo retroativo em relação a 1º de julho e se estenderá até 31 de dezembro deste ano. De acordo com a agência, o benefício é válido para refugiados que entraram na Rússia desde 18 de fevereiro.