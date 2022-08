Meta fecha acordo para encerrar caso de dados vazados com a Cambridge Analytica

27/08/2022 | 19:09



A Meta, proprietária do Facebook, chegou a um acordo para encerrar uma ação movida por usuários da plataforma devido às práticas da empresa no caso de compartilhamento de dados com a Cambridge Analytica, de acordo com arquivos do processo judicial acessados nesta sexta-feira, 26.

As duas partes no caso apresentaram uma notificação conjunta na qual declaram que "a princípio chegaram a um acordo" e estavam pedindo um prazo de 60 dias para entregá-lo por escrito ao tribunal. Os termos do acordo não foram revelados.

A Bloomberg News informou na sexta-feira que a notificação do acordo foi feita antes de o presidente executivo da companhia, Mark Zuckerberg, ter de passar horas de questionamentos feitos por advogados que representam usuários. A Meta não respondeu ao pedido da MarketWatch para comentar.

O caso trata do acesso, sem autorização expressa, de dados de usuários do Facebook pela Cambridge Analytica em 2018. Fonte: Dow Jones Newswires.