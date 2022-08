São Bernardo FC vence novamente e se classifica para a Série C em 2023

Tomaz de Alvarenga

27/08/2022



Na tarde deste sábado, o São Bernardo FC conseguiu a tão sonhada classificação para a Série C do Campeonato Brasileiro. Jogando em casa, o time venceu o Tocantinópolis-TO por 2 a 0, ampliando a (boa) vantagem que já tinha obtido na primeira partida das quartas de final da Série D, por 3 a 0.

Além do placar agregado ser incontestável, a superioridade da equipe do Grande ABC foi inquestionável, dominando a partida desde o início do jogo, sendo o time mais organizado em campo e de maior qualidade técnica.

A defesa se apresentou bem sólida, realizando muitos desarmes. O ataque desperdiçou muitas chances, ora por má pontaria, ora por más escolhas.

Os gols da equipe foram marcados por Vitinho (aos 22 do primeiro tempo, após cobrança de escanteio) e Felipe Diogo (aos 26 da etapa final, de dentro da área).

Após o apito final, os jogadores fizeram muita festa dentro de campo e com a torcida, que compareceu em bom número ao Estádio 1° de Maio.