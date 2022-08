Presidente do Grêmio banca Roger após torcida pedir a volta de Renato Gaúcho

27/08/2022 | 18:23



A insatisfação da torcida, que pediu a volta de Renato Gaúcho após a derrota do Grêmio, para o Ituano, na última sexta-feira, fez com que Romildo Bolzan entrasse no circuito para se manifestar e bancar o trabalho do atual treinador. Na visão do dirigente, técnico e elenco estão em sintonia e reforçou a confiança no trabalho que vem sendo feito.

"Entendo que o trabalho é muito consistente. Tenho plena convicção que há absoluta sintonia entre elenco e a comissão técnica. O que tivemos aqui foi aquilo que todos estávamos preocupados que não devia acontecer. Todos querem saber em qual rodada vamos chegar matematicamente à Série A", afirmou.

O momento de descontentamento aconteceu já na final da partida, quando o Ituano marcou o gol da vitória já aos 41 minutos do segundo tempo. Insatisfeitos, os torcedores começaram a gritar o nome de Renato e pedir pela volta do ex-atacante ao comando técnico do time.

O resultado coloca um freio no embalo gremista rumo à elite do futebol. Já são três jogos sem vitória e 44 pontos na classificação.

Bolzan lamentou o fato e disse que o momento é de união em todos os sentidos e segmentos. "Isso serve para todos baixarem a guarda, botar a consciência no lugar, os pés no chão e organizar as ideias de que as conquistas serã obtidas se eu quiser que efetivamente aconteçam."

Na rodada anterior, a arena gremista já foi palco de uma briga entre torcedores em partida que o Grêmio empatou com o líder Cruzeiro em 2 a 2. Sem tempo para lamentar a situação, o time gaúcho já volta a campo nesta terça-feira. O compromisso é em Santa Catarina, com o Criciúma, que ocupa a parte intermediária da classificação do Brasileiro da Série B.