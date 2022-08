CRB empata sem gols com o Criciúma e pode ver G-4 da Série B ainda mais longe

27/08/2022 | 18:20



Em jogo de poucas oportunidades, CRB e Criciúma empataram sem gols na tarde deste sábado, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado é melhor para os catarinenses, que atuaram fora de casa, no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), e foram com um time misto visando o confronto com o Grêmio. Os alagoanos sonhavam com a aproximação ao G-4 e lamentam o tropeço.

Com o empate, o CRB chega a três jogos invicto, agora com 36 pontos, em oitavo lugar, e pode ver o G-4 ainda mais longe, já que o Vasco, quarto com 42, ainda joga. O Criciúma aparece na 11ª colocação com 34 pontos, há dois jogos sem perder.

CRB e Criciúma fizeram um primeiro tempo disputado, alternando nos avanços ofensivos, mas sem muitas chances claras de gol. O CRB começou melhor e assustou em boa chegada de Fabinho pela direita. Ele cruzou para a área, mas Paulinho Moccelin não conseguiu finalizar bem e perdeu boa chance.

O Criciúma respondeu em dois escanteios, mas em ambos Fernando Viana não conseguiu altura para cabecear com firmeza. Outra chance foi por conta do erro do goleiro Diogo Silva, que recebeu recuo e se atrapalhou muito. A sorte foi que Caio Dantas tocou na bola e ela voltou para a área. Assim, o goleiro pôde pegar com as mãos.

A bola parada seguiu sendo o ponto forte dos catarinenses. Na volta para o segundo tempo, desta vez de falta, Marcelo Hermes quase abriu o placar. A bola passou pela barreira e foi no cantinho, rasteira, e exigiu grande defesa de Diogo Silva. Ela ainda tocou na trave antes do goleiro mandar para escanteio.

O CRB respondeu com Raul Prata, que ficou com rebote e finalizou para fora. Apesar do lance, o número de chances de gol caiu drasticamente no segundo tempo. Mesmo com as tentativas dos dois times nos minutos finais, o placar não saiu do zero.

O CRB volta a campo já na próxima terça-feira, às 19h, quando faz um confronto direto com o Londrina, no Estádio do Café, em Londrina (PR), pela 27ª rodada. No mesmo dia, às 21h30, o Criciúma recebe o Grêmio, no Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC).

FICHA TÉCNICA

CRB 0 X 0 CRICIÚMA

CRB - Diogo Silva; Raul Prata, Wellington Carvalho, Diego Ivo e Guilherme Romão (Reginaldo); Jalysson (Juninho Valoura), Claudinei e Rafael Longuine (Bruninho); Paulinho Moccelin (Emerson Negueba), Fabinho e Anselmo Ramon (Gabriel Conceição). Técnico: Daniel Paulista.

CRICIÚMA - Gustavo; Cristovam, Oswaldo Henríquez, Zé Marcos e Marcelo Hermes; Rômulo (Rayan), Arilson (Tony), Gedeílson e Ítalo (Renan Areias); Fernando Viana (Rafael Bilu) e Caio Dantas (Eduardo Melo). Técnico: Cláudio Tencati.

ÁRBITRO - Edina Alves Batista (SP).

CARTÕES AMARELOS - Raul Prata, Diego Ivo e Juninho Valoura (CRB). Zé Marcos, Renan Areias e Rafael Bilu (Criciúma).

PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).