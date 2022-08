Milan faz lição de casa, vence Bologna, e assume a ponta do Campeonato italiano

27/08/2022 | 17:56



O Milan fez valer o seu favoritismo neste sábado, jogando em casa, e derrotou o Bologna por 2 a 0 pela terceira rodada do Campeonato Italiano. O triunfo colocou o rubro-negro de Milão novamente na liderança da classificação. Empatado com Lazio, Torino e Roma, todos com sete pontos, o time do técnico Stefano Pioli ocupa o primeiro posto por ter melhor saldo de gols.

O resultado marca a reabilitação da equipe que vinha de um empate na segunda rodada contra o Atalanta fora de casa. A equipe, porém, já vai ter que se aprontar para o próximo confronto, marcado para a terça-feira, diante do Sassuolo. A tabela, aliás, reserva uma sequência ingrata, já que no final de semana, o duelo dos milanistas é com a Inter de Milão.

Na partida, o Milan esteve sempre mais presente no ataque e abriu o marcador ainda no primeiro tempo. Ketelaere fez uma bela assistência para Rafael Leão que bateu firme no canto esquerdo: 1 a 0 aos 21 minutos.

No segundo tempo, o panorama de domínio dos mandantes se manteve e o segundo gol foi apenas questão de tempo. Rafael Leão dessa vez atuou como garçom e jogou bola na área para Giroud finalizar em um belo voleio dentro da área.

O Bologna bem que tentou reagir, ainda acertou uma bola na trave com Sansone, mas ficou só nisso. A derrota acabou complicando a sua situação na tabela. Com a derrota, a equipe ocupa o 17º lugar na classificação.

No outro jogo da rodada, Spezia e Sassuolo ficaram no empate de 2 a 2. Pinamonti fez os dois gols dos visitantes enquanto Bastoni e Nzola deixaram tudo igual no marcador. O resultado manteve as duas equipes no pelotão intermediário com três pontos na classificação.