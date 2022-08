Fernanda Souza volta para a televisão, após três anos de pausa

27/08/2022 | 15:10



Ela está de volta! Em entrevista para a coluna da Patrícia Kogut, Fernanda Souza revelou que vai voltar ás telinhas, agora como apresentadora, junto com Andressa Cabral, do reality show gastronômico Iron Chef Brasil, da Netflix. A artista falou sobre as sensações de comandar um novo projeto:

- O programa une tudo o que adoro: ouvir histórias, reality e comida. A repercussão está sendo ótima. Desde que eu anunciei que estava gravando, as pessoas foram muito receptivas, dizendo que estavam com saudade de mim. Eu realmente gosto muito de apresentar e estava com saudade disso. Mas não imaginei que a minha volta seria através de um reality, algo que nunca apresentei.

Apesar de estar no comando do reality de gastronomia, revelou que não leva jeito na cozinha, mas que adora comer:

- Só cozinho o básico do básico. Não tenho muita aptidão e habilidade na cozinha. As coisas não saem fácil pra mim. Mas para comer não preciso me esforçar. Eu amo comer.

A ultima vez que Fernanda esteve a frente de um programa foi em 2019, quando a artista apresentou o Vai, Fernandinha, no Multishow.

Durante o tempo que ficou afastada, Souza aproveitou para estudar e investir em autoconhecimento, tema que a apresentadora ama. Ela, além de se aprofundar, também começou a dar aulas sobre esse universo:

- Com mais tempo livre, relembrei que sou uma nerd e que adoro estudar. Voltei a ler muito e comecei a me interessar por autoconhecimento. Me formei em cursos para conhecer o assunto e depois para dar aula sobre. Tenho muita curiosidade sobre esse universo, porque é algo que eu não só gosto de estudar, mas de praticar na minha vida. Durante a pandemia, o planeta foi convidado a fazer (imersão no autoconhecimento), mas nem todo mundo deu espaço.