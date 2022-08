Tempo para se informar

Do Diário do Grande ABC



27/08/2022 | 14:32



Candidato a reeleição, o presidente Jair Bolsonaro (PL) esteve ontem à tarde no Grande ABC cumprindo agenda de campanha. Em São Caetano, em entrevista a equipe de podcast, ele falou das ideias e projetos que tem para solucionar uma das questões mais complexas da atualidade: a fome que assola milhões de brasileiros. Apresentar propostas, de preferência mostrando como pretende executá-las, eis o que fazem os políticos sérios que submetem seus nomes ao escrutínio popular. E cabe ao eleitor, o grande protagonista da festa democrática que se avizinha, exigir que os concorrentes mantenham o nível da campanha em alta, sem descambar a ataques pessoais que em nada contribuem ao processo de escolha.

Neste momento em que muitos políticos tentam captar a atenção dos cidadãos, é natural que parte deles recorra a estratégias de convencimento que pouco ou nada têm a ver com o exercício do mandato que pleiteiam. Por isso, para evitar ser enganado, é extremamente importante que o eleitor saiba exatamente o que cada representante público pode ou não fazer dentro das atribuições do cargo para o qual está pedindo voto. Muitos candidatos mal-intencionados, na tentativa de obter adesões durante a campanha eleitoral, acabam prometendo o que sequer terão alçada para realizar em caso de vitória nas urnas. Exatamente por isso, toda cautela é pouca. Há oportunistas aos montes.

O eleitor deve aproveitar a propaganda em rádio e televisão, além de acompanhar o que vai na imprensa profissional, como este Diário, para se informar sobre as propostas dos candidatos à Assembleia, à Câmara Federal, ao Senado, ao governo do Estado e à Presidência da República. Conhecer o que cada postulante propõe é a melhor maneira de votar com consciência no pleito de outubro. Mais do que nunca o Brasil, assim como São Paulo, precisa de líderes éticos e comprometidos com o desenvolvimento econômico e social de sua gente. Faltam menos de 40 dias para o primeiro turno das eleições, marcado para 2 de outubro. Ainda dá tempo de se informar sobre os nomes que estão na corrida.