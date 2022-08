Com look elaborado, Sabrina Sato marca presença no Baile do BB, em São Paulo

27/08/2022 | 14:10



Hoje foi dia de tirar os melhores vestidos do armário e montar um look de tirar o fôlego. Na noite deste sábado, dia 26, aconteceu em São Paulo, o Baile do BB, o primeiro evento de gala promovido pelo relações públicas Beto Pacheco.

A noite, que teve um toque místico, com a temática da Turquia e Israel, em homenagem a viagens de Beto, contou com a presença de mais de 800 convidados. Tudo isso, terá um destino nobre, parte dos lucros da venda dos convites será destinada à Casa Santa Teresinha, instituição que cuida de crianças e adolescentes com doenças genéticas graves e raras.

Beto, o idealizados do baile de gala, ainda destacou a importância do evento, em ajudar ações solidárias:

É importante para a cidade de São Paulo dar um restart nos eventos com esse propósito. É especial poder unir o público que consome o mercado de luxo, um universo que sempre trabalhei na minha vida, com ações solidárias e arrecadação de recursos para causas tão importantes como essa

E é claro que diversas celebridades marcaram presença no evento, esbanjando simpatia e com roupas para lá de luxuosas. Sabrina Sato que o diga, a apresentadora chegou arrasando em um vestido da marca Area, mesma grife de roupas que Beyoncé usou no lançamento de Break My Soul, quem pode, pode, não é? A diva ainda falou de como foram os preparativos do look, que demorou cerca de seis horas no total para ficar pronto

- Demorou três horas só o cabelo, mas o BB merece, a gente gosta da montação, disse Sabrina sobre a produção de seu visual

Outros grandes nomes também passaram pelo evento, como Mariana Rios, Cleo, Marina Ruy Barbosa, Luciana Gimenez, e o casal Camila Queiroz e Klebber Toledo.