Marina Ruy Barbosa quase encontra ex-marido e a nova namorada em evento de gala

27/08/2022 | 14:11



O clima quase ficou tenso. Na noite desta sexta-feira, dia 26, o Baile do BB foi ponto de encontro para vários artistas, como Mariana Rios, Patrícia Poeta, Ana Hickmann e muitos outros. E é claro, que no meio de tantas celebridades, alguns encontros inesperados podem acontecer, ou quase.

Como foi o caso de Marina Ruy Barbosa que aproveitou para colocar seu melhor look e comparecer ao evento de gala. Porém, por poucos segundos, a atriz não encontra, sem querer, o ex-marido Alexandre Negrão, que estava acompanhado da atual namorada, Elisa Zarzur. Que climão.

A situação desagradável só não aconteceu, pois Marina havia acabado de terminar de fazer as fotos com a imprensa e já estava entrando na festa, enquanto Alexandre e a namorada estavam descendo do carro.

Os dois foram casados de 2017 até 2021, quando anunciaram o divórcio.