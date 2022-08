Na reta final, Isabella Scherer pede orações para que sua bolsa rompa e os gêmeos nasçam

27/08/2022 | 13:10



Alarme falso! Isabella Scherer chegou a ir para a maternidade em São Paulo após sentir fortes contrações, mas parece que tudo foi apenas uma pegadinha dos gêmeos, Bento e Mel. Na reta final da gravidez gemelar, Isa chamou a atenção da web com o tamanho de sua barriga. A campeã do Master Chef já havia compartilhado alguns desconfortos nos últimos dias e até apostou que o parto iria acontecer na última quinta-feira, dia 25.

Porém, parece que esses não são os planos dos gêmeos. No Twitter, Isabella fez uma brincadeirinha com fundo de verdade com seus seguidores. Ela pediu para que eles orassem para que sua bolsa estoure logo.

Na sessão de comentários os fãs até brincaram e tentaram dar algumas dicas para a futura mamãe que parece não ver a hora de receber os bebês no colo.

Assiste o episódio 22 da temporada oito de Friends, Ross e Rachel tentando fazer a bolsa dela romper. Espero ter ajudado, indicou uma seguidora.

Vamos fazer a dança do parto, falou outra.

Menina eles são virginianos, vão vir amanhã, início da semana, às sete horas para aproveitar o dia porque não são nada bobos, brincou mais uma.

E você, acha que o Bento e Mel nascem quando?