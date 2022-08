Jennifer Aniston recria cena de Friends com Reese Whitherspoon

27/08/2022 | 12:11



Jennifer Aniston ganhou bastante destaque lá no começo de sua carreira quando viveu Rachel, em Friends e o seriado até hoje em dia é super falado por muito fãs. Recentemente, a atriz ao lado de Reese Whitherspoon que também esteve na série participaram de uma entrevista.

Pois é, a dupla marcou presença no The Morning Show e simplesmente arrancaram vários sorrisos dos fãs de Friends ao recriarem uma cena marcante do seriado americano. No bate-papo resgatado por Reese, a dupla relembrou a colaboração e Aniston pergunta a ele:

É aqui que você diz a frase que você tanto ama?

E logo ela responde:

Bem, podemos dizer as falas. Você se lembra da sua fala?

Caso você não saiba, a cena em questão apresentada pela dupla, elas discutiam sobre os planos de Jill namorar o ex-namorado de Rachel, Ross - feito por David Schwimmer. E com uma assistência da amiga, Jennifer começa:

Eu digo, Você não pode ter Ross.

E as duas continuam?

Não pode? Não pode?

E a irmã mais nova de Rachel retruca:

A única coisa que não posso comer são laticínios.