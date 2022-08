Vitor Pereira terá semanas livres para ajustes na equipe

27/08/2022 | 09:51



Os jogadores do Corinthians se reapresentaram ontem, após o empate com o Fluminense, na quarta-feira. O técnico Vítor Pereira vai ter os meios das semanas livres para aperfeiçoar as falhas da equipe até o jogo de volta contra o tricolor carioca, dia 15, mas antes vai enfrentar Red Bull Bragantino (segunda); Internacional e São Paulo (nos domingos) pelo Brasileirão.

Para o jogo contra o Bragantino, o técnico deverá escalar o que tem de melhor, inclusive com a possibilidade de contar com o lateral-direito Rafael Ramos, recuperado de lesão.