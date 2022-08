Britney Spears comemora nova música e faz topless nas redes sociais

27/08/2022 | 10:11



Todo mundo já sabe que Britney Spears ficou bem mais solta nas redes sociais e sendo ela mesmo com o fim da tutela de seu pai. E recentemente a princesinha do Pop lançou uma música ao lado de nada mais, nada menos do que Elton John.

E como é de se esperar, a cantora está feliz da vida com o sucesso de Hold me Closer que está no top das músicas mais escutadas do streamig e para comemorar ainda mais, apareceu em suas redes sociais fazendo alguns vídeos e em uma foto fazendo topless.

Minha primeira música em 6 anos!!!! É muito legal que eu esteja cantando com um dos os homens mais clássicos do nosso tempo, Elton John! Estou meio sobrecarregada? é um passo enorme para mim!!! Estou meditando mais e aprendendo que o meu espaço é valioso e precioso!!!

Lembrando que ela acabou desativando a sua conta oficial no Instagram depois que seu ex-marido e pai de seus filhos começou a critica-la por postar foto nua ou com pouca roupa por lá. Ela ainda revelou que os filhos deles se sentiam constrangidos com aquilo.