Já eliminado, EC São Bernardo recebe a Lusa

Da Redação



27/08/2022 | 09:49



O EC São Bernardo vai enfrentar a Portuguesa hoje, às 15h, no Estádio Bruno José Daniel, pela 9ª rodada da Copa Paulista. A equipe do ABC já está eliminada da competição, e também não conta mais com o treinador Júnior Martins no comando. Já seu adversário ocupa a segunda posição do grupo e busca a classificação antecipada.

Nas duas últimas rodadas da competição, a equipe do Grande ABC apenas irá cumprir tabela, mas já pensando no estadual do ano que vem. Vindo de quatro derrotas e um empate, o auxiliar fixo do clube Michael não deve fazer mudanças referente à partida contra o Água Santa, portanto, força máxima conta uma Lusa que virá com todas as forças para se classificar para a próxima fase do torneio.