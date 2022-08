São Caetano e Água Santa fazem duelo decisivo hoje

Da Redação



27/08/2022 | 09:42



O São Caetano recebe a equipe do Água Santa hoje, às 15h, no Estádio Anacleto Campanella, pela 9ª e penúltima rodada da fase de grupos da Copa Paulista. O Azulão quer carimbar de vez a sua vaga na próxima fase da competição, e pode fazer isso em caso de vitória. Já o Netuno busca surpreender para continuar na briga pela segunda ou então pela terceira posição.

O time de São Caetano atualmente é o líder do Grupo 3, com 14 pontos em oito jogos, e está invicto na competição. A equipe de Diadema ocupa a quarta posição com nove pontos nas mesmas oito partidas.

Para essa partida, o treinador Axel, do São Caetano, quer o time muito concentrado para buscar a vitória e confirmar a classificação rumo a segunda fase.

Luiz, goleiro e capitão do Azulão, comentou sobre o jogo e exaltou o comprometimento da sua equipe.

“A entrega do time tem sido constante nos jogos e isso explica nossa performance na Copa Paulista. Nosso objetivo é conseguir mais uma vitória para garantirmos a classificação antecipada”, disse.

Pelo lado do São Caetano, o técnico Axel conta com o meio-campista João Gabriel, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Já o técnico do Água Santa, Thiago Carpini, também terá baixas para o duelo, já que os jogadores Gabriel Inocêncio e Fernandinho estão suspensos.