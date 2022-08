Simone Tebet diz que ala do MDB tentou puxar o tapete

27/08/2022 | 09:32



A candidata do MDB à Presidência da República, Simone Tebet, admitiu ontem, em sabatina no Jornal Nacional, da TV Globo, que seu partido fez parte de escândalos de corrupção como o petrolão, durante o governo do PT, e disse que precisou vencer uma “maratona” para se manter como um dos nomes da terceira via na disputa pelo Palácio do Planalto.

Na entrevista, a senadora afirmou que uma ala da sigla tentou “puxar” o seu tapete na corrida presidencial, mas ressaltou que o MDB é “maior do que seis caciques”. “Tentaram levar o partido para (o ex-presidente) Lula, judicializaram minha candidatura e foi rejeitada ação”, afirmou. “O MDB é um partido ético. Essa meia dúzia que esteve envolvida no petrolão do PT não está conosco.”

Simone enfrentou resistência de seu próprio partido – uma ala do MDB defendia apoio a Lula já no primeiro turno. Ela afirmou que a polarização entre Lula e o presidente Jair Bolsonaro (PL) cooptou correligionários. A emedebista reservou a maior parte dos primeiros minutos da entrevista para fazer críticas aos governos Lula e Bolsonaro. “Eu sou a candidata de muitas pessoas que não querem voltar ao passado e não querem permanecer no presente”, disse. “Estamos diante de uma polarização política e ideológica que está levando o Brasil ao abismo.”

A senadora defendeu ainda o fortalecimento de mecanismos de transparência e fiscalização para o combate à corrupção. “Vamos investir na independência no Ministério Público. No meu governo, vai haver transparência absoluta. Temos de deixar de lado esse presidencialismo de coalizão, que é de cooptação, que aconteceu no mensalão”, disse. Ela defendeu um “presidencialismo de conciliação”, trazendo para perto quem pensa como sua gestão.

Na sabatina, a senadora prometeu, se eleita, indicar o mesmo número de homens e mulheres para os ministérios. Ela foi questionada sobre como pretende cumprir a medida, uma vez que o próprio partido, o MDB, indicou 66% das candidaturas de homens para a disputa deste ano. “Não é só do meu partido. São de todos os partidos. Eles só cumprem a cota.”

A senadora afirmou que pretende combater a prática do orçamento secreto, “abrindo as contas dos ministérios”. “A partir do momento que a gente abre essas contas, a gente coloca os órgãos de fiscalização e controle, e o orçamento secreto acaba rapidinho.”