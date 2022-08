Rodrigo Garcia fará 100 unidades do Bom Prato móvel

Da redação



27/08/2022 | 09:27



O governador governador Rodrigo Garcia (PSDB), que é candidato à reeleição, garantiu ontem a criação de 100 unidades do Bom Prato Móvel para levar refeições às pessoas mais necessitadas. O tucano esteve na unidade do Bom Prato no Jardim Ângela, que serve alimentos a R$ 1. Em seguida, Rodrigo participou de uma caminhada pelas ruas da região ao lado de apoiadores e do candidato ao Senado Edson Aparecido (PSDB).

“O Bom Prato é um grande programa de segurança alimentar, um sucesso em todo o Estado. A gente sabe que a pandemia fez aumentar a desigualdade social e foi por isso que criamos o Bom Prato Móvel, que utiliza as estruturas físicas da rede Bom Prato para preparar maior número de refeições para as comunidades”, disse Rodrigo Garcia.

“Hoje temos 25 unidades do Bom Prato Móvel já em funcionamento e no próximo governo queremos aumentar esse número para mais de 100 unidades do Bom Prato Móvel para fornecer alimentação para quem precisa. A ideia é que ninguém passe fome no estado de São Paulo”, garantiu o candidato à reeleição. O Bom Prato serve marmitas por R$ 1 – moradores de rua não pagam pela refeição.

Rodrigo Garcia também falou sobre o Cartão Bom Prato de R$ 300 para as famílias em situação de vulnerabilidade social inscritas no CadÚnico. Com esse cartão, as pessoas poderão comprar alimentos nos supermercados. “O que era bom em São Paulo está cada vez melhor.”

MOBILIDADE

Rodrigo Garcia também explicou os projetos de mobilidade urbana para a zona sul da capital. “A duplicação da Estrada do M’Boi Mirim começou após uma briga judicial. Essa obra, que será entregue em três anos, melhorará muito a mobilidade de toda a região”, destacou.

O governador de São Paulo também revelou que no próximo mês vai autorizar a contratação do projeto para que a Linha 5 do Metrô chegue até o Jardim Ângela. “Essa é uma promessa antiga, um sonho antigo, que agora vai sair do papel”, declarou. Ele lembrou que a extensão da Linha 9 será entregue até o ano que vem, com mais 2 quilômetros de trilhos na Zona Sul.