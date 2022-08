Robson Miguel estreia primeiro episódio do videocast do Diário

Beatriz Mirelle

RenanSoares

Do Diário do Grande ABC



27/08/2022 | 09:11



O primeiro episódio do D Dia, novo videocast do Diário, estreia hoje com o violonista e maestro Robson Miguel. Em entrevista a jornalista Juliana Bontorim, o fundador da Orquestra Sinfônica de Santo André celebrou as cinco décadas na estrada, destacou a importância do jornal no início da sua carreira e o sucesso do castelo que construiu em Ribeirão Pires.

“O Diário do Grande ABC foi o primeiro a acreditar no meu trabalho.(Tenho) meio século promovendo música de qualidade e representando o Brasil no mundo”, comentou. No bate-papo, ele relembrou que o Diário foi pioneiro na divulgação do seu trabalho e isso abriu portas para o músico.

Nesses anos de carreira, Robson morou na Europa, visitou castelo e observou que o violão nasceu tocado para reis e rainhas naqueles corredores. Assim, ele se viu decidido a construir seu próprio castelo. A obra, que possui 2.056 m², demorou cinco anos para ficar pronta e conta a história do instrumento.

“Eu queria homenagear o instrumento mais lindo do mundo, que está em todas as culturas. Quem construiu o castelo foi o próprio violão, com dinheiro de shows e vídeos”, diz Robson Miguel. O local tem lagos, túneis, passagens secretas, pelourinho, forca, prisões, calabouços, passagens secretas e até um buraco negro.

EVENTOS

O artista promoverá hoje o evento Coro & Orquestra de livre repertório, na Rua do Castelo, número 310, Quarta Divisão. A reunião é aberta a músicos profissionais e amadores com inscrições pelo (11) 94779-4389. O ensaio é das 10h às 12h e a apresentação das 15h até as 16h.

Amanhã o encontro será a partir das 11h com a Orquestra Sinfônica Paulista de São Carlos no Parque Municipal Engenheiro Salvador Arena (Avenida Caminho do Mar, número 2.980). Ambos terão entrada franca.

ESTREIA

O D Dia é o novo projeto do Diário. Nele, os entrevistados poderão contar suas histórias em conversas guiadas por Juliana Bontorim.

O episódio com Robson Miguel está disponível no YouTube do Diário. Direcione a câmera do seu celular para o QR Code ao lado para acessar o canal e seus conteúdos. Se preferir, copie o link https://www.youtube.com/c/dgabctv no navegador.