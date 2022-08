Tadeu Schmidt encontra com Pedro Bial e rasga elogios

27/08/2022 | 09:11



Se você é um grande amante de reality show sabe que Pedro Bial fez um enorme sucesso comandando por anos o Big Brother Brasil e com a sua saída veio Tiago Leifert e posteriormente chegou a vez de Tadeu Schmidt.

E todos eles sempre demonstraram muito carinho e admiração pelo primeiro apresentador da casa mais vigiada do Brasil. Tadeu, o mais novo de todos eles comandante da nave mãe, ao encontrar com Bial fez questão de registrar o momento e ainda compartilhar uma legenda super fofa ao amigo.

Quando o aprendiz encontra o mestre? Pra completar a jornada, voltei pra casa no mesmo voo do ídolo, Pedro Bial! Um abraço supercarinhoso e um papo rápido e alegre com o amigo que eu não encontrava havia tanto tempo? Injeção extra de inspiração pro BBB23!

Que fofos!