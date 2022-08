Whindersson Nunes revela que o celular vive sem memória por conta de registros de ultrassom de seu filho

27/08/2022 | 09:10



Não é novidade para ninguém que Whindersson Nunes acabou perdendo seu filho prematuro fruto de sua antiga relação com Maria Lina em maio do ano passado, e como é de se esperar, o comediante ainda vive intensamente este luto.

Durante a noite da última sexta-feira, dia 26, Whindersson apareceu em suas redes sociais para conversar com os fãs no Twitter e comentou que os vídeos do ultrassom do filho ocupam toda a memória de seu celular.

Celular sem memória. Tudo vídeo de ultrassom do meu filho, João Miguel.

Os fãs aproveitaram a oportunidade para mandar forças para o humorista e outros acabaram criticando outros seguidores que ficavam pedindo para Whindersson tocar a vida para frente, como se a perda de um filho teria o mesmo peso do que um término de um casamento ou namoro. Eita!