Londrina vence o Brusque fora de casa e mantém sonho do acesso na Série B

26/08/2022 | 21:24



Eficiente, contando com o faro de artilheiro de Douglas Coutinho e na base da superação, o Londrina acabou com o jejum de três partidas sem vitória na Série B do Campeonato Brasileiro e continua sonhando com o acesso para a elite nacional. Na noite desta sexta-feira, o time paranaense, que jogou com um jogador a menos desde o início do segundo tempo - João Paulo foi expulso aos dois minutos - venceu o Brusque por 1 a 0 em partida realizada no estádio Augusto Bauer, em Santa Catarina, pela 26ª rodada da Série B.

Douglas Coutinho marcou seu sétimo gol na Série B e deixou o Londrina vivo na briga pelo acesso, na quinta colocação da Série B com 38 pontos, quatro pontos a menos do que o quarto colocado, o Vasco. Mas o time carioca vai fechar a rodada domingo diante do Bahia, em Salvador (BA).

Já o Brusque está com o sinal de alerta ligado e agora vai brigar contra o rebaixamento, porque sofreu a segunda derrota seguida na competição. Antes tinha perdido para a Chapecoense por 1 a 0. Com 28 pontos, está somente três distante da zona de rebaixamento.

O Brusque volta a jogar na terça-feira, quando enfrenta o Tombense, às 21h30, em Muriaé (MG). Na mesma noite, o Londrina encara o CRB no Estádio do Café, no Paraná, às 19h. Os dois jogos são válidos pela 27ª rodada da Série B.

O Brusque pressionou desde o início e concentrou as jogadas ofensivas sempre em Franklin Mascote, que inclusive chegou a marcar no primeiro minuto, mas estava impedido. O Londrina foi eficiente, na primeira vez que chegou ao gol do time catarinense e marcou.

Aos 14 minutos, após cobrança de falta de Gegê, a bola sobrou na pequena área para Douglas Coutinho. Sozinho, ele dominou e só deslocou o goleiro Jordan, marcando o primeiro do jogo e seu sétimo na Série B.

Após o gol marcado, o Londrina controlou a partida, mas quase tomou o empate aos 39 minutos, quando Alex Sandro invadiu a área e chutou forte no canto de Matheus Nogueira, que fez grande defesa.

O panorama do segundo tempo foi modificado logo aos três minutos, quando João Paulo cometeu falta em Gabriel Taliari e foi expulso. Com um a menos, o Londrina passou a se fechar no campo defensivo e o Brusque se lançou ao ataque. Mesmo com a vantagem numérica, o Brusque não conseguia penetrar na defesa adversária e só ameaçava em chutes de fora da área.

Mais organizado, o Brusque passou a chegar com objetividade. Aos 21 minutos, Fernandinho ficou cara a cara com Matheus Nogueira, mas o goleiro do Londrina levou a melhor. À medida que a partida caminhava para o final, o Brusque pressionava o Londrina, sempre apostando em Paulo Baya.

A melhor chance aconteceu aos 36 minutos, quando Paulo Baya apareceu de frente com Matheus Nogueira, mas parou o goleiro. O Brusque tentou até o final, porém, mas Matheus Nogueira garantiu a vitória do Londrina e deixou o campo como herói da noite.

FICHA TÉCNICA

BRUSQUE 0 X 1 LONDRINA

BRUSQUE - Jordan; Zé Mateus, Éverton Alemão, Wallace e Airton (Alex Ruan); Trindade (Gabriel Taliari), Balotelli (Paulo Baya) e Álvaro (Luiz Antônio); Franklin Mascote, Alex Sandro) e Fernandinho (Crislan). Técnico: Luan Carlos.

LONDRINA - Matheus Nogueira; Jeferson, Saimon, Vilar e Alan Ruschel; João Paulo, Mandaca (Gustavo), Gegê (Felipe Vieira) e Caprini (Denílson); Douglas Coutinho (Matheus Lucas)e Leandrinho (Emerson Souza). Técnico: Adilson Batista.

GOLS - Douglas Coutinho aos 14 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira (SP).

CARTÕES AMARELOS - Wallace, Fernandinho, Álvaro e Trindade (Brusque). Saimon e João Paulo(Londrina).

CARTÃO VERMELHO - João Paulo (Londrina)

RENDA - R$ 55.675.00.

PÚBLICO - 2.716 pagantes

LOCAL - Estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC).