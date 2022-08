Dudu confia em boa atuação do Palmeiras no Maracanã: 'Nos sentimos à vontade lá'

26/08/2022 | 18:53



O atacante Dudu espera uma boa atuação do líder Palmeiras no Maracanã, neste sábado, em duelo com o Fluminense, pela 24ª rodada do Brasileirão. De acordo com ele, o lendário estádio carioca é um lugar onde o time paulista se sente à vontade, por isso a expectativa é sair de lá com vitória para não permitir que o adversário se aproxime na classificação.

"É um estádio em que o Palmeiras se sente muito à vontade. A gente sabe que será um jogo muito difícil contra o Fluminense, mas temos os nossos objetivos dentro da competição, então estamos preparados para fazer um grande jogo e trazer a vitória", disse o atacante, jogador do atual elenco palmeirense que mais jogou e mais balançou a rede no Maracanã, onde esteve em campo nove vezes e anotou três gols.

A equipe palmeirense lidera o Brasileirão com 49 pontos, oito a mais que os tricolores cariocas, donos da segunda posição. Em caso de vitória dos donos da casa, portanto, a diferença cai para cinco pontos. "É um adversário que joga muito e que gosta da bola, então a gente tem de marcar muito bem e jogar o nosso jogo, ou seja, fazer o que a gente vem fazendo. Treinamos bem essa semana e a equipe está bem e preparada", comentou Dudu.

O atacante e ídolo palmeirense também falou sobre o aniversário de 108 anos celebrado pelo Palmeiras nesta sexta-feira. "Eu só tenho de agradecer ao torcedor por tudo o que vem nos fazendo e o que já fez. Parabéns, Palmeiras, e a todos os torcedores. Contamos com todos vocês neste resto de temporada para a gente conseguir os nossos objetivos", celebrou.

Sem nenhum desfalque além de Jailson, ainda se recuperando de lesão, Abel Ferreira tem força máxima para escalar sua equipe, que entra em campo a partir das 19 horas de sábado para encarar o Fluminense. O português deve escalar o time com Weverton; Marcos Rocha, Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa, Dudu e Rony.