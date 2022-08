Agüero brinca e pede a Otamendi que não lesione Messi em PSG x Benfica: 'Te mato'

26/08/2022 | 17:56



Aposentado dos gramados desde o final do ano passado, o ex-atacante Kun Agüero fez um comentário bem humorado sobre o encontro entre jogadores argentinos no Grupo H da Liga dos Campeões. Durante transmissão ao vivo na plataforma Twitch, o ex-jogador disse que "matará" o zagueiro Otamendi, do Benfica, que tem fama de cometer alguns excessos na hora da marcação, caso ele machuque Messi, do PSG, ou Angel Di Maria, da Juventus, durante a disputa da primeira fase do torneio europeu.

"Ele (Otamendi) vai se encontrar com o Leo (Messi). Então, não o lesione, se não eu te mato, porque a Copa do Mundo está chegando. Você também vai se encontrar com o Di Maria? ai, Otamendi, por favor, não os machuque", brincou o argentino ex-Atlético de Madrid, Manchester City e Barcelona.

Agüero está com 34 anos e precisou se aposentar por causa de problemas cardíacos. Mais cedo neste ano, deu atualizações positivas sobre o estado de saúde após realizar testes médicos e até mostrou um vestígio de esperança de voltar a jogar, mas foi cauteloso. "Estou pensando em saber se minha circulação vai bem, e depois veremos. Mas, houver a possibilidade de voltar a jogar, terei de voltar a treinar por um ano, me colocar bem fisicamente, e já terei 35 anos", comentou na ocasião, em entrevista à ESPN britânica.

LIGA DOS CAMPEÕES

As chaves da primeira fase da Liga dos Campeões foram definidas em sorteio realizado pela Uefa na última quinta-feira. Paris Saint-Germain, Benfica e Juventus caíram no grupo H, ao lado do azarão israelense Maccabi Haifa. Além de promover encontros entre astros argentinos, o grupo terá duelos entre brasileiros. A lista tem nomes como Neymar e Marquinhos no PSG, David Neres e Lucas Veríssimo no Benfica e Alex Sandro, Danilo e Arthur na Juventus.

Tantos os brasileiros quantos os argentinos, alguns praticamente confirmados e outros ainda brigando por vaga, vivem a expectativa de disputar a Copa do Mundo do Catar. O torneio começa no dia 20 de novembro.