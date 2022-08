Shia LaBeouf se converte ao catolicismo depois de pensar em suicídio

26/08/2022 | 16:35



O ator Shia LaBeouf decidiu se converter ao catolicismo depois de interpretar o santo Padre Pio, frade místico do século 20, que dizia conseguir se comunicar com anjos e curar doentes. O personagem é o protagonista do filme dirigido por Abel Ferrara, que deverá estrear no Festival de Cinema de Veneza, com início na próxima semana.

O ator também comentou que a decisão veio depois de passar por uma terrível fase em sua vida. Em uma entrevista de quase 90 minutos divulgada na quinta-feira, 25, à noite no programa do bispo Robert Barron, uma das mais importantes e influentes personalidades da Igreja Católica nos EUA, o ator de 36 anos revelou que pensou em suicídio após uma série de escândalos públicos ao longo dos anos.

Problemas que culminaram, em 2020, com sua demissão pela diretora Olivia Wilde, durante os ensaios para o filme Don't Worry Darling por comportamento agressivo. O ator, porém, alega que pediu demissão. Ele também foi acusado por uma antiga namorada, a cantora e compositora britânica FKA Twigs, de abusos físicos e psicológicos - o processo deve entrar em julgamento apenas em 2023. A estilista Karolyn Pho revelou pouco depois que também foi alvo de comportamentos semelhantes.

"Neste momento, parece que sou radioativo. Ninguém quer falar comigo, incluindo a minha mãe. Meu agente não me telefona. Parece que estou desligado do negócio (do cinema). Tive uma arma na mesa. Não queria mais estar vivo quando tudo isso aconteceu. Senti uma vergonha como nunca antes tinha experimentado - o tipo de vergonha em que você se esquece até de como respirar. Você não sabe para onde ir. Não se pode sair para comer, tipo, um taco", revelou o ator ao bispo.

"Mas tinha também um profundo desejo de aguentar", acrescentou o ator, que foi criado pelos pais tanto na fé cristã como judaica. LaBeouf disse que conseguiu enfrentar esse período sombrio depois da sua conversão ao catolicismo, motivada pelas pesquisas para o filme de Ferrara, que incluiu viver em um mosteiro no sul de Itália e aprender a forma tradicional de celebrar missas em latim.

"Comecei a ouvir experiências de outras pessoas depravadas que encontraram seu caminho nisso, e isso me fez sentir como se tivesse permissão. Sei agora que Deus estava usando meu ego para me atrair a Ele. Afastando-me dos desejos mundanos", disse ele.

Se você está tendo pensamentos suicidas, entre em contato com o Centro de Valorização da Vida (CVV) pelo número 188. O atendimento é gratuito, totalmente sigiloso e está disponível 24 horas por dia. No site do CVV (cvv.org.br) você pode conversar também por e-mail e via chat.