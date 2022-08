Vem aí! A Fazenda 14 ganha data de estreia

26/08/2022 | 16:11



Mais perto do que você esperava! Nesta sexta-feira, dia 26, a vida dos fãs de reality shows ficou mais feliz - principalmente se o programa favorito deles for A Fazenda. Isso porque a Record TV enviou um comunicado anunciando a data de estreia da fazenda mais briguenta do mundo.

Segundo a emissora, a 14ª edição do grande reality show irá chegar as telinhas no dia 13 de setembro. Então, já separe as todas as noites, sem falta, de setembro para que você possa saber tudo que está acontecendo na polêmica fazenda junto com Adriane Galisteu, a apresentadora.

O comunicado ainda aproveitou para relembrar, antes do feno pegar fogo, que os ex-participantes estão participando de diversos bate-papos, que podem ser acompanhados através do YouTube, PlayPlus, e pelo site do R7. Vale lembrar, antes de A Fazenda 14 começar, o outro reality da emissora, Ilha Record, terminará no dia 8 de setembro às 23h.

Ansiosos para conhecerem os novos participantes?