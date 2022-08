André Luiz Frambach faz surpresa em reencontro com Larissa Manoela

26/08/2022 | 16:10



O amor está no ar! André Luiz Frambach, de 25 anos de idade, mostrou que estava com muita saudade da namorada Larissa Manoela. A atriz passou um tempo viajando pela Europa com os familiares e agora está de volta. O amado postou o momento emocionante do reencontro dos dois.

Em vídeos para lá de fofos em seu Stories, André mostrou os momento de expectativa antes de Larissa entrar:

Eu me preparando, ansioso, andando pela casa de um lado para o outro sozinho. Imaginando como seria, o que eu ia fazer, quanto tempo ela ia demorar para chegar

No vídeo seguinte a espera acaba e Larissa já chega procurando o amado, que está escondido para fazer uma supressa. Fofo.

Eu tive que dar o susto e a segurar, não sei se segurei para ela não cair ou eu mesmo não cair, estava todo tremendo de tão nervoso e de tanta saudade que eu estava. O susto foi maior do que pareceu.

E ele ainda continuou na legenda, após abraçar a amada e começar a matar a saudade:

Detalhe para ela entrando no meu closet quando sentiu meu cheiro e foi olhar na cama. Eu te amo, meu amor. Nosso dengo, nosso jeitinho, nosso amor, nosso apego, nosso cantinho de amor.

Que fofos!