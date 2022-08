Vem aí! Harry Styles irá fazer show extra em São Paulo, saiba mais detalhes

26/08/2022 | 14:11



Notícia boa para os fãs do Harry Styles! O cantor deu continuidade a turnê Love On Tour com 19 shows recém anunciados na Europa. Para alegria dos fãs, ele ainda adicionou novas apresentações em Austin, Chicago, Peru e duas em São Paulo.

Saindo de uma turnê esgotada de 43 datas em 2021, e dois shows especiais One Night Only em Nova York e Londres este ano, a tour agora conta com 83 apresentações internacionais em 22 países. Ela incluirá 44 noites em muitos dos locais mais notáveis da América do Norte, bem como 13 shows na América Latina e 7 noites na Austrália e Nova Zelândia. No Brasil, a apresentação extra irá acontecer em dezembro, no dia 13 no Allianz Parque, na cidade de São Paulo.

Ingressos

Se você quer curtir o show do astro, a venda dos ingressos para o público geral começa no dia 30 de agosto a partir das 10h online, e às 11h na bilheteria oficial. Vale pontuar que os clientes cartão Elo terão pré-venda exclusiva dia 29 de agosto a partir do mesmo horário e local citados acima.

Valores

Os ingressos estão a partir de 164 reais, na cadeira superior, meia-entrada. O ingresso mais caro está saindo por 668 reais na pista premium - Watermelon Sugar.

Já o show extra, que acontece no dia 13, está mais caro. A meia-entrada na cadeira superior está saindo por 190 reais, enquanto a pista premium - Watermelon Sugar por 751 reais a inteira, e 375,50 a meia-entrada.